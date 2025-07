Abodi: "Con Sinner sempre, non solo nella vittoria"

"Il sogno dei sogni. Che emozione profonda viverlo con te, grazie a te, caro Jannik. Apprezzando ogni tuo gesto in campo, ogni tua parola fuori dal campo, tenendo insieme a te e baciando con te questo meraviglioso trofeo che sa di tradizione, valore e onore. Con te non solo nella vittoria, nel giorno del trionfo, con te sempre". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, su X dopo la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon dove ha sconfitto in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. "Che bello sentire la speaker recitare la formula: Campione 2025, dall'Italia, Jannik Sinner!", conclude Abodi.