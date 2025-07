A Castellabate l'ultima tappa del campionato Uisp di nuoto

Oltre 150 nuotatori provenienti da tutta Italia hanno preso parte all'ultima tappa del Campionato Italiano di Nuoto di Fondo Uisp, andata in scena nelle acque della frazione Lago di Castellabate, nel Salernitano. L'evento ha rappresentato l'atto conclusivo del fitto calendario di appuntamenti organizzati dal Circolo Nautico Punta Tresino, con il supporto del settore nuoto Uisp Campania. Protagonisti assoluti della giornata i napoletani Andrea Cerqua e Daniela Calvino dell'Asd Nantes Club Master, autori di un doppio successo sia nel Miglio marino che nella prova sui 3 km. Alla società partenopea è andata anche la vittoria nella classifica a squadre, grazie a un bottino di 452 punti. "Il numero dei partecipanti è aumentato rispetto al 2024, confermando la crescita del settore a livello nazionale", ha detto Marco Raspa, responsabile nazionale Uisp Nuoto. Castellabate, nota località della costa cilentana, si conferma dunque punto di riferimento per il nuoto in acque libere, ospitando anche eventi della Federazione Italiana Nuoto e del circuito Gran Fondo Italia.