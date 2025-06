Wimbledon: Boisson eliminata primo turno qualificazioni

Lois Boisson, sorprendente semifinalista al Roland-Garros tre settimane fa, è stata eliminata al primo turno delle qualificazioni per Wimbledon dalla canadese Carson Branstine con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4. Dopo aver infiammato a Parigi il campo del Philippe-Chatrier sconfiggendo Jessica Pegula e Mirra Andreeva , due giocatrici tra le prime 10 al mondo, la ventiduenne di Digione, balzata dal 361ma posizione alla 65ma del ranking Wta, non è riuscita a superare sull'erba di Londra la 197ma della classifica che affronterà al prossimo turno la connazionale Bianca Andreescu, ex numero 4 del mondo e vincitrice degli US Open 2019, ora scesa al 147° posto.