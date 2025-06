Ciclismo, un nuovo bike park a Valpelline

Aprirà sabato 28 giugno il nuovo bike park di Valpelline. Si trova all'interno dell'oasi verde che ospita già i giochi per i bambini e il campo da fiolet. E' stato progettato dall'architetto Simone Cola di Velosolutions, società specializzata nel mondo bike ed è costituito da quattro differenti linee, "studiate e modellate per garantire un'adeguata progressione tecnico-didattica agli utilizzatori". "Il centro - è spiegato in una nota - consente di sviluppare e perfezionare le proprie abilità. Un percorso è riservato alla salita, tre sono invece destinati alla discesa: la 'fun line', con sponde, paraboliche e un punto di stacco, la 'drop line' per approcciare al meglio i salti di tre altezze e difficoltà e il 'rock garden' con quattro punti di passaggio, accessibile sia ai principianti, sia agli esperti". La struttura è gestita da Enrico Martello, tecnico per anni all'interno dello staff della Federazione ciclistica italiana.Il Technical Bike Center sarà aperto tutti i giorni, a persone di ogni livello ed età. Biglietto giornaliero per gli over 12 a 10 euro, che scende a 5 per i più piccoli.