Atletica, Europei a squadre, Battocletti lancia l'Italia: "Siamo una famiglia"

Saranno undici gli azzurri in gara venerdì nella seconda giornata degli Europei a squadre di Madrid, la prima che si disputerà all'interno dello stadio Vallehermoso dopo il prologo dell'asta al Palazzo Reale. Spicca la gara dei 5000 metri con la campionessa europea della specialità Nadia Battocletti, argento olimpico dei 10.000. La fuoriclasse azzurra sarà in gara alle 20 per provare a regalare il massimo dei punti al Team Italia: tra le avversarie la spagnola Marta Garcia, la britannica Calli Hauger-Thackery, la tedesca Elena Burkard. Battocletti è stata scelta come capitana azzurra insieme a Filippo Tortu. "Di solito il capitano è Gimbo Tamberi quindi è un ruolo veramente difficile - ha detto Nadia nella conferenza stampa inaugurale della European Athletics al fianco dell'olandese Samuel Chapple e degli spagnoli Enrique Llopis e Marta Garcia - Sono capitana di un team davvero forte e speciale. È un campionato importante per me e per tutta la Federazione, correre con la maglia azzurra addosso è davvero fantastico: l'obiettivo è fare il maggior numero di punti possibili. Nella riunione di squadra ho detto ai miei compagni di focalizzarsi su se stessi, di dare il massimo. Siamo una famiglia. Sappiamo cosa dobbiamo fare: correre veloce. Dopo la gara sarò in tribuna a fare il tifo per i miei compagni. Nessuna pressione: abbiamo vinto nel 2023 e sarà di ispirazione per tutti". Domani si comincia con due gare di lanci: alle 18.20 il martello con Giorgio Olivieri, alle 18.41 il peso con Sara Verteramo. Giro di pista dalle 19.10: l'Italia schiera Anna Polinari (di recente scesa a 51.14) in una delle gare più 'cool' dell'intera rassegna con l'olandese Femke Bol, la polacca Natalia Bukowiecka-Kaczmarek, la spagnola Paula Sevilla, mentre nei 400 al maschile si affida a Edoardo Scotti alle 19.30. Sulla pedana del triplo spetta a Simone Biasutti il compito di sostituire il bronzo olimpico e campione del mondo indoor Andy Diaz (alle 20.22): annunciato il portoghese campione olimpico di Tokyo Pedro Pablo Pichardo. Francesco Pernici è la carta azzurra negli 800 metri (dalle 20.30), probabile territorio di conquista per lo spagnolo Mohamed Attaoui. Prova a far decollare il disco la primatista italiana Daisy Osakue (alle 20.37) e non mancano le motivazioni per far bene ad Ala Zoghlami che proprio oggi è diventato papà del piccolo Noah, per la gioia sua e di mamma Chiara Milardi, coach della struttura tecnica azzurra. Chiusura-show con i 100 metri: donne dalle 21.18, con la campionessa europea indoor Zaynab Dosso opposta alla polacca Ewa Swoboda, uomini dalle 21.35 e può esaltarsi Lorenzo Patta in gara contro il britannico Eugene Amo-Dadzie e il tedesco Lucas Ansah-Peprah.