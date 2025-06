Coni: Rampelli "Da ex atleta azzurro sinceri auguri a Buonfiglio"

"Congratulazioni a Luciano Buonfiglio per l'elezione a nuovo presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano al primo scrutinio e tanti sinceri auguri di buon lavoro, dal ruolo istituzionale che ricopro e, ancor di più, da ex atleta azzurro. Un ringraziamento sincero a Giovanni Malagò per l'importante lavoro fatto in questi anni al servizio dello sport italiano, per le sue conquiste pur nell'articolazione complessa data al Coni nella recente divisione di competenze con Sport & Salute, ma anche per l'eleganza con cui ha portato il Consiglio nazionale a questo delicato avvicendamento. L'Italia resta ottimamente rappresentata da lui sulla scena mondiale. Complimenti anche all'amico ed ex atleta della mia squadra di Club Luca Pancalli per il risultato. Si rinnova la sfida per dotare il movimento sportivo nazionale degli strumenti più efficaci per diffondere benessere, sostenere l'attività motoria tra i bambini, i ragazzi e la terza età e insieme affiancare le Federazioni e le associazioni sportive per alimentare sempre di più lo sport di vertice. Sport di base e attività agonistica sono due facce della stessa medaglia e vanno incoraggiati entrambi per migliorare la qualità della vita della nostra comunità". E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.