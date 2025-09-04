F1, Velo a Monza con il team McLaren

"Siamo orgogliosi di continuare la partnership con il McLaren Formula 1 Team – simbolo di eccellenza e innovazione, valori che condividiamo pienamente. VELO è uno dei nostri prodotti più avanzati nella categoria 'modern oral' ed è leader di mercato in Italia e in Europa. Dal 2025, è ufficialmente Made in Italy – interamente prodotto presso l'Innovation Hub di BAT a Trieste. Questo traguardo rafforza ulteriormente l'impegno di BAT verso l'Italia e risponde alla crescente domanda di alternative a ridotto rischio nel Paese”, ha dichiarato Antonino Grosso, Italy Head of Consumer Experience di BAT Italia.