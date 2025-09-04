Logo SportMediaset
F1, Velo a Monza con il team McLaren

04 Set 2025 - 21:34
Dopo aver consolidato la propria presenza nel mondo della Formula 1, VELO – il brand innovativo di BAT Italia, leader in Italia ed in Europa per la produzione di sacchetti di nicotina senza tabacco – prosegue la sua corsa al fianco del McLaren Formula 1 Team, una delle scuderie più prestigiose del motorsport internazionale. In occasione del Gran Premio d'Italia 2025, in programma domenica 7 settembre sullo storico circuito di Monza, il logo VELO sarà nuovamente visibile sulla livrea delle monoposto McLaren.

A supporto della sponsorship, VELO attiverà una serie di iniziative pensate per coinvolgere il pubblico e accendere l'entusiasmo dei fan. Tra queste, la partecipazione al Monza FuoriGP, l'evento cittadino che dal 4 al 7 settembre porterà l'energia della Formula 1 nel cuore della città. VELO sarà presente con due corner esperienziali in Piazza Trento e Trieste e Piazza Cambiaghi, dove i consumatori di nicotina potranno vivere l'adrenalina della pista grazie ai simulatori di guida McLaren Formula 1 Team di ultima generazione. Un'occasione per mettersi alla prova affrontando virtualmente le curve più celebri del circuito brianzolo.

"Siamo orgogliosi di continuare la partnership con il McLaren Formula 1 Team – simbolo di eccellenza e innovazione, valori che condividiamo pienamente. VELO è uno dei nostri prodotti più avanzati nella categoria 'modern oral' ed è leader di mercato in Italia e in Europa. Dal 2025, è ufficialmente Made in Italy – interamente prodotto presso l'Innovation Hub di BAT a Trieste. Questo traguardo rafforza ulteriormente l'impegno di BAT verso l'Italia e risponde alla crescente domanda di alternative a ridotto rischio nel Paese”, ha dichiarato Antonino Grosso, Italy Head of Consumer Experience di BAT Italia.

