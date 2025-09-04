Logo SportMediaset
Tanti vip attesi a Monza per il Gp d'Italia

04 Set 2025 - 22:36

L'Autodromo di Monza si prepara ad accogliere, con i bolidi della Formula 1, un parterre di ospiti d'eccezione che come ogni anno affolleranno la Brianza per il Gran Premio d'Italia, tra personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. Come di consueto, la pit lane e il paddock del circuito si trasformeranno in un vero e proprio red carpet. Gli sguardi non saranno rivolti solo alle monoposto, ma anche ai tanti volti noti che animeranno la giornata. Attese star del cinema e della televisione, volti noti dell'imprenditoria italiana, ex piloti e rappresentanti del mondo dello sport. Tanti i campioni attesi, in particolare dal calcio, con la speranza di intravedere qualche stella della serie A, complice anche la pausa del campionato. La presenza istituzionale sarà forte, a testimonianza dell'importanza dell'evento per il territorio e per il Paese. Oltre a diversi parlamentari e senatori del territorio, è già confermata la presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che da anni ormai trascorre la domenica di gara nell'hospitality. Attesi anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. La loro partecipazione sottolinea il valore non solo sportivo, ma anche economico e sociale del Gran Premio di Monza, evento che genera un notevole indotto e grande visibilità per la Lombardia e per l'Italia intera.

