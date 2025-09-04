Logo SportMediaset
F1, Verstappen: "Io in Ferrari? Mai dire mai, ma... non so per quanto correrò"

04 Set 2025 - 23:11
© Getty Images

© Getty Images

Max Verstappen in Ferrari. È uno scenario che il campionissimo della Red Bull non esclude a priori, chiarendo però che un suo eventuale approdo a Maranello non sarebbe guidato dall’emotività, ma dalle pure prospettive di avere successo. Il 2026 fornirà risposte importanti in merito, con il debutto dei nuovi regolamenti dopo i quali Max auspica che la Formula 1 possa tornare a macchine più piccole e leggere. Il campione del mondo in carica ha parlato di questi e tanti altri argomenti nel paddock di Monza, dove ha incontrato la stampa: “La Ferrari in futuro? Non lo so. Hanno già due piloti sotto contratto per l’anno prossimo, quindi non c’è discussione. C’è una possibilità? Nella vita c’è sempre una possibilità per ogni decisione. Per me, al momento, non è all’orizzonte. Ma chi lo sa? Non so nemmeno quanto ancora correrò in Formula 1, quindi ci sono tante incognite anche per me”.

