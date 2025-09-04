Logo SportMediaset
F1, grande festa alla House of Peroni con Leclerc e Hamilton

04 Set 2025 - 20:47
© Ufficio Stampa Peroni

© Ufficio Stampa Peroni

Si è tenuta ieri sera l'inaugurazione ufficiale di The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0% a Palazzo Reale, nel cuore di Milano, alla presenza di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Una serata di festa che ha visto la partecipazione dei due piloti della Scuderia Ferrari HP che hanno incontrato tifosi e appassionati per un saluto celebrativo dal balcone della prestigiosa location. L'occasione è stata il Gran Premio di Monza: in vista dell'emozionante weekend di gara, Peroni Nastro Azzurro 0.0% - il premium brand italiano di birra simbolo di stile ed eleganza appartenente ad Asahi Europe & International - ha voluto celebrare l'inizio della settimana del GP in vero stile italiano, con una serata esclusiva che mettesse in risalto la sua partnership con Scuderia Ferrari HP. Arrivati in Piazzetta Reale, Leclerc e Hamilton hanno salutato con grande entusiasmo il pubblico, accorso per autografi e foto nella splendida cornice milanese. La serata, intitolata "Drive to Monza", ha dato ufficialmente il via a un momento di puro spettacolo in un luogo dove tutto aveva il colore dalla passione per il motorsport.

"Sin dall'inizio, l'obiettivo della partnership tra Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Scuderia Ferrari HP è stato quello di offrire a tifosi e appassionati esperienze uniche e ricercate. L'incontro con i due piloti è la massima espressione del nostro impegno nei confronti del pubblico - ha commentato Viviana Manera, Direttrice Marketing di Birra Peroni - . Siamo lieti di averlo fatto in una serata così speciale, che ci ha dato l'opportunità di condividere l'esclusività di due marchi iconici, sinonimo di passione e stile italiano a livello globale".

Oltre ai piloti, la serata alla The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0% ha visto come ospiti anche nomi importanti del panorama nazionale e internazionale - tra gli altri Rkomi, Stefano Accorsi, Melissa Satta - e si è conclusa con il dj set e l'esibizione live dei Meduza, il noto gruppo italiano candidato ai Grammy Award. Inoltre, la partecipazione di Ray-Ban in qualità di partner speciale ha permesso al brand di offrire agli ospiti un'esperienza ancora più completa. Nel corso della serata, il brand ha presentato la linea di occhiali in Special Edition creata per l'occasione.

La serata è stata impreziosita anche dalla raffinatezza culinaria della cena ideata da Giacomo Milano, accompagnata da Peroni Nastro Azzurro 0.0%, grazie anche alla presenza di Patrick Pistolesi - bartender di fama mondiale - che per l'occasione ha creato i signature drink di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

