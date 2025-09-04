F1, grande festa alla House of Peroni con Leclerc e Hamilton

Si è tenuta ieri sera l'inaugurazione ufficiale di The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0% a Palazzo Reale, nel cuore di Milano, alla presenza di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Una serata di festa che ha visto la partecipazione dei due piloti della Scuderia Ferrari HP che hanno incontrato tifosi e appassionati per un saluto celebrativo dal balcone della prestigiosa location. L'occasione è stata il Gran Premio di Monza: in vista dell'emozionante weekend di gara, Peroni Nastro Azzurro 0.0% - il premium brand italiano di birra simbolo di stile ed eleganza appartenente ad Asahi Europe & International - ha voluto celebrare l'inizio della settimana del GP in vero stile italiano, con una serata esclusiva che mettesse in risalto la sua partnership con Scuderia Ferrari HP. Arrivati in Piazzetta Reale, Leclerc e Hamilton hanno salutato con grande entusiasmo il pubblico, accorso per autografi e foto nella splendida cornice milanese. La serata, intitolata "Drive to Monza", ha dato ufficialmente il via a un momento di puro spettacolo in un luogo dove tutto aveva il colore dalla passione per il motorsport.