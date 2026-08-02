Golf, HotelPlanner Tour: primo titolo per Franssen, 11° Cristoni

Lo scozzese Rory Franssen, con un ottimo giro finale in 67 (-5) colpi e lo score di 269 (69 67 66 67, -19), ha conquistato il titolo nell'Infortar Estonian Challenge, sul percorso dell'Estonian Golf & Country Club (par 72) a Tallinn, in Estonia, nazione dove l'HotelPlanner Tour ha fatto tappa per la prima volta in assoluto. Tra gli azzurri, buone prestazioni di Matteo Cristoni, 24enne di Modena, 11° con 277 (69 67 69 72, -11), e di Lorenzo Scalise, 31enne di Vimercate, 17° con 278 (69 65 73 71, -10). Nel turno conclusivo il vincitore ha segnato cinque birdie sulle ultime dieci buche, per il miglior parziale di giornata siglato da altri tre concorrenti, e ha sorpassato l'inglese Andrew Wilson, secondo con 272 (-16), distaccandolo di tre colpi. Al terzo posto con 273 (-15) il tedesco Michael Hirmer e l'inglese David Horsey, anche per lui un 67 (-5), al quinto con 274 (-14) lo spagnolo Santiago Tarrio e il danese Sebastian Friedrichsen e al settimo con 275 (-13) l'altro danese Victor Sidal Svendsen e l'inglese Barclay Brown. In campo altri tre italiani: Andrea Romano, 26enne capitolino, 46° con 284 (67 69 76 72, -4), Aron Zemmer, 35enne di Bolzano, 57° con 286 (71 68 71 76, -2), e Jacopo Vecchi Fossa, 32enne di Reggio Emilia, out dopo 36 buche (74° con 142 - 69 73, -2). Cristoni ha terminato la gara con un 72 (par), rimediando a due bogey iniziali con due birdie, e Scalise con un 71 (-1, due birdie e un bogey). Franssen, 27 anni, è entrato quest'anno sul secondo tour europeo grazie al successo nell'ordine di merito del Tartan Pro Tour 2025, uno dei circuiti satelliti, dove si è imposto in tre tornei. La sua è stata una vittoria a sorpresa in relazione a quanto aveva fatto in undici presenze dove in due occasioni si è piazzato in bassa classifica e nelle altre nove è uscito al taglio. Per l'impresa ha ricevuto un assegno di 48.000 euro su un montepremi di 300.000 euro.