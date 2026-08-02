Golf, HotelPlanner Tour: primo titolo per Franssen, 11° Cristoni

02 Ago 2026 - 17:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Lo scozzese Rory Franssen, con un ottimo giro finale in 67 (-5) colpi e lo score di 269 (69 67 66 67, -19), ha conquistato il titolo nell'Infortar Estonian Challenge, sul percorso dell'Estonian Golf & Country Club (par 72) a Tallinn, in Estonia, nazione dove l'HotelPlanner Tour ha fatto tappa per la prima volta in assoluto. Tra gli azzurri, buone prestazioni di Matteo Cristoni, 24enne di Modena, 11° con 277 (69 67 69 72, -11), e di Lorenzo Scalise, 31enne di Vimercate, 17° con 278 (69 65 73 71, -10). Nel turno conclusivo il vincitore ha segnato cinque birdie sulle ultime dieci buche, per il miglior parziale di giornata siglato da altri tre concorrenti, e ha sorpassato l'inglese Andrew Wilson, secondo con 272 (-16), distaccandolo di tre colpi. Al terzo posto con 273 (-15) il tedesco Michael Hirmer e l'inglese David Horsey, anche per lui un 67 (-5), al quinto con 274 (-14) lo spagnolo Santiago Tarrio e il danese Sebastian Friedrichsen e al settimo con 275 (-13) l'altro danese Victor Sidal Svendsen e l'inglese Barclay Brown. In campo altri tre italiani: Andrea Romano, 26enne capitolino, 46° con 284 (67 69 76 72, -4), Aron Zemmer, 35enne di Bolzano, 57° con 286 (71 68 71 76, -2), e Jacopo Vecchi Fossa, 32enne di Reggio Emilia, out dopo 36 buche (74° con 142 - 69 73, -2). Cristoni ha terminato la gara con un 72 (par), rimediando a due bogey iniziali con due birdie, e Scalise con un 71 (-1, due birdie e un bogey). Franssen, 27 anni, è entrato quest'anno sul secondo tour europeo grazie al successo nell'ordine di merito del Tartan Pro Tour 2025, uno dei circuiti satelliti, dove si è imposto in tre tornei. La sua è stata una vittoria a sorpresa in relazione a quanto aveva fatto in undici presenze dove in due occasioni si è piazzato in bassa classifica e nelle altre nove è uscito al taglio. Per l'impresa ha ricevuto un assegno di 48.000 euro su un montepremi di 300.000 euro.

Ultimi video

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

01:33
A tutto Jacobs

A tutto Jacobs

01:43
ITW JACOBS DICH

Jacobs 5 anni dopo l'oro olimpico: "Io tornato quello di Tokyo? Non me ne sono mai andato..."

00:25
MCH CAPPOTTATA RALLY FINLANDIA MCH

Terrore per Evans: si cappotta tre volte al Rally di Finlandia

00:43
MCH BASEBALL CACCIA ALLO SCOIATTOLO 28/7 MCH

Altro che baseball: Tigres e Orioles fanno partire la caccia allo scoiattolo!

00:33
MCH BASEBALL FUORICAMPO DELLA MAZZA 28/7 MCH

Baseball americano ai confini della realtà: il fuori campo è della mazza!

01:16
Sioli e Inzoli, che salti

Sioli e Inzoli, che salti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

I più visti di Altri Sport

MCH CAPPOTTATA RALLY FINLANDIA MCH

Terrore per Evans: si cappotta tre volte al Rally di Finlandia

ITW JACOBS DICH

Jacobs 5 anni dopo l'oro olimpico: "Io tornato quello di Tokyo? Non me ne sono mai andato..."

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Nirmal Purja

L'alpinista dei record Nirmal Purja è morto in seguito a una valanga in Pakistan

13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:20
Golf, HotelPlanner Tour: primo titolo per Franssen, 11° Cristoni
16:39
Volley, Nations League Finals: titolo resta alla Polonia, Usa sconfitti 3-2
16:27
Ciclismo: Van Aert vince il giro di Danimarca, ora la Vuelta
15:26
Europei nuoto, Paltrinieri lancia l'allarme: "Senna con acqua putrida, non ascoltano gli atleti"
15:19
Canottaggio, Europei: due bronzi con barche ammiraglie