Ciclismo: Van Aert vince il giro di Danimarca, ora la Vuelta

Costretto a rinunciare al Tour de France per un infortunio ad un gomito non perfettamente risolto, il belga Wout Van Aert si è parzialmente consolato conquistando il successo nel Giro di Danimarca dopo aver vinto tre delle cinque tappe. In quella odierna di chiusura, vinta in volata dal danese Rasmus Pedersen, Van Aert è riuscito ad evitare di essere coinvolto in una rovinosa caduta a 250 metri dal traguardo, che ha visto diversi corridori finire contro le transenne. Il corridore della Visma-Lease a bike parteciperà alla Vuelta a partire dal 22 agosto e poi gareggerà ai Mondiali di Montreal a fine settembre.