Volley Serie B: al via nuova stagione, ufficializzati i calendari

15 Set 2025 - 23:21

La Fipav ha ufficializzato i calendari dei campionati di Serie B 2024/2025, dando così il via al conto alla rovescia di una nuova e intensa stagione agonistica. Complessivamente ci saranno ben 306 squadre ai nastri di partenza: 110 nella Serie B maschile, 56 nella Serie B1 femminile e 140 nella Serie B2 femminile. La regular season prenderà il via il weekend dell'11 e 12 ottobre 2025 e si concluderà con l'ultima giornata il 9 e 10 maggio 2026. Si preannunciano mesi intensi, con sfide di alto livello per regalare ai propri tifosi grandi emozioni. Nel corso della stagione si disputerà la Coppa Italia alla quale parteciperanno tutte le prime classificate di ciascun girone al termine del girone di andata. La prima fase verrà disputata tra il 21 gennaio e il 1° febbraio 2026. Dal 3 al 4 aprile 2026 si giocheranno, invece, le Final Four di Coppa Italia. Nella sezione campionati del sito federvolley.it è disponibile il dettaglio completo delle partite della Serie B maschile e Serie B1 e B2 femminile.

