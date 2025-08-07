Logo SportMediaset
Volley, Serie A femminile: in vendita i biglietti della Courmayeur Cup

07 Ago 2025 - 15:35

 È ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti per la seconda edizione della Courmayeur Cup, il torneo organizzato dalla Lega Volley Femminile che vedrà affrontarsi le migliori quattro squadre dello scorso campionato al Courmayeur Sport Center dell'omonima cittadina valdostana.

Venerdì 26 settembre le due semifinali vedranno impegnate la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e l'Igor Gorgonzola Novara dalla 17.30, successivamente sarà il momento di Numia Vero Volley Milano contro Savino Del Bene Scandicci. Sabato 27 settembre, la Finale per il terzo posto comincerà alle 16.30 mentre dalle 19.30 spazio al grande spettacolo della Finalissima.

Di seguito tutte le informazioni sulla biglietteria, con una promozione in Early Bird di un numero limitato di tagliandi fino al 24 agosto.

