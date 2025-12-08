Basket, Belinelli: "Grandi ricordi qui a Bologna, amate questo sport come ho fatto io"

"Sono a casa, è una giornata particolare per me, per la mia famiglia e per i miei amici, cercherò di godermela. Ho bellissimi ricordi qua a Bologna, ci sono stati momenti difficili ma anche vittorie e trofei. Ringrazio i tifosi e le persone che sono qui stasera e che mi hanno sempre supportato. Amate questo sport come ho fatto io, fate sacrifici e credete sempre nei vostri mezzi. Sono emozionato". Così a Sky Sport prima della gara tra Virtus Bologna e Tortona per la decima giornata di Serie A di basket, Marco Belinelli, bandiera del Bologna e al quale è stato dedicato il 'Beli Night'. Anche Achille Polonara, che sta combattendo al sua battaglia contro la leucemia, ha partecipato alla festa per l'ex giocatore dei San Antonio Spurs.