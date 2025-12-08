Atletica: Josh Hoey firma nuovo record del mondo 600 indoor, scende sotto 1'13"

Inizio spettacolare dell'attività invernale al coperto negli Stati Uniti. In grande evidenza l'impresa del campione del mondo degli 800 metri indoor a Nanchino 2025 Josh Hoey, che nel Sharon Colyear-Danville Season Opener disputato sabato nell'impianto della Boston University ha centrato l'obiettivo annunciato di migliorare il limite al coperto dei 600 metri detenuto da Donavan Brazier (1'13"77 a Staten Island nel 2019). Hoey, quarto ai Trials di Eugene della scorsa estate e non qualificato per i Campionati del Mondo di Tokyo, è riuscito nell'impresa di essere il primo atleta a correre la distanza in meno di 1'13" al coperto, togliendo ben 97 centesimi al limite di Brazier, chiudendo in 1'12"84, peraltro a soli tre centesimi dalla miglior prestazione outdoor che porta ancora il nome di Johnny Gray (1:12.81 a Santa Monica nel 1986). Eccellente inizio anche per la non ancora 20enne Jane Hedengren, che nei 5000 metri ha migliorato il primato universitario in 14'44"79, seconda prestazione indoor USA di sempre e record americano U20. Veloci anche i 5000 uomini vinti dall'eritreo fresco campione NCAA di cross Habtom Samuel in 13:05.21 con arrivo serrato a tre (stesso tempo per Marco Langon, a 36 centesimi Gary Martin).