Nuoto, Barelli: "Europei Lublino ennesima edizione azzurra positiva"

ì"È stata l'ennesima edizione internazionale positiva, lo dicono il numero di medaglie e i punteggi delle prestazioni con anche un record mondiale e uno europeo e molti record italiani. Le premesse sono senz'altro positive, con diversi giovani che si sono inseriti nel gruppo dei più esperti. Un voto al 2025 dell'Italnuoto? 8.5, credo che possiamo crescere ancora". Così Paolo Barelli, presidente della Federazione italiana nuoto, a 'La Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso, nel commentare i risultati azzurri agli Europei in vasca corta disputata a Lublino, in Polonia. "Agli Europei in vasca corta la nostra nazionale non aveva anche Paltrinieri e qualche atleta non era neanche nel massimo della forma per via di qualche problema influenzale. Il bilancio è sicuramente molto positivo, segno del grande lavoro dei ragazzi all'interno delle loro società, che sono simbolo di un vero miracolo italiano", ha aggiunto. "Sempre più complicata crescere e a questi livelli che sono elevatissimi. Noi andiamo avanti con l'abnegazione delle nostre società. La Fin è vicina, così anche il governo che ringrazio con i contributi per il rincaro energie, tutto questo sono interventi positivi che non giustificherebbe questi grandi risultati. Il motore è la grande passione e la grande professionalità", ha sottolineato.