Volley: al via Mondiale femminile per club in Brasile con Conegliano e Scandicci

Il Mondiale femminile per Club di volley riapre i suoi battenti. Domani, martedì 9 dicembre, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci cominceranno il loro percorso a San Paolo, in Brasile, per cercare di conquistare il titolo di Campionessa del Mondo. Sarà la quinta partecipazione di Conegliano nella rassegna intercontinentale. Le pantere sono campionesse in carica in virtù del successo ottenuto in Cina, a Hangzhou, nel 2024. In bacheca la Prosecco Doc Imoco conta 3 titoli e una finale disputata nelle precedenti quattro edizioni. Esordio assoluto invece per Scandicci, che si è qualificata alla rassegna in virtù dello splendido secondo posto nell'ultima CEV Champions League. Le avversarie delle toscane, inserite nella Pool A, saranno le brasiliane dell'Osasco, le peruviane del Club Lima e le kazake del Zhetysu. Per le trevigiane, parte della Pool B, ci saranno invece le altre brasiliane del Dentil Praia, le egiziane dello Zamalek e le statunitensi dell'Orlando Valkyries. Tutte le partite saranno visibili su Dazn e Vbtv.