Volley, Righi (Lega A): "Coppa in Arabia fatto storcere naso a tifosi"

"E' un campionato che inizia con gli ottimi auspici: siamo campioni del mondo. La Nazionale è figlia del nostro campionato e tanti sono cresciuti nei settori giovanili. A livello di club siamo dominanti: la pallavolo oggi è tanta roba. Avremo una grande novità quest'anno: il 7 e 8 novembre disputeremo la nostra Coppa in Arabia Saudita anche se ha fatto storcere il naso a qualche tifoso". Lo ha detto Massimo Righi, presidente Lega pallavolo Serie A, intervenendo all'ottava edizione del Festival dello sport di Trento, in corso fino a domenica.