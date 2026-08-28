Tennis, Cobolli vince l'esibizione contro l'americano Tien

L'edizione 2026 dell'esibizione 'Stars of the Open', una serata di spettacolo con quattro partite di singolare da un set sull'Arthur Ashe, ha mantenuto le promesse di spettacolo e divertimento. Flavio Cobolli, chiamato a sostituire João Fonseca dopo l'annuncio del suo ritiro dal torneo, ha sconfitto 6-4 Learner Tien. L'ucraina Marta Kostyuk ha battuto con lo stesso punteggio Amanda Anisimova, finalista l'anno scorso allo US Open. Successi anche per Iva Jovic, 6-3 sulla filippina Alexandra Eala, e Arthur Fils, fresco campione a Cincinnati, che ha battuto 6-3 Alex Michelsen. Cobolli, che questa settimana ha raggiunto il best ranking alla posizione numero 6 dopo la prima semifinale in carriera in un Masters 1000, raggiunta a Cincinnati, è tornato sull'Arthur Ashe dopo la finale nel torneo di doppio misto insieme a Belinda Bencic. Seppur in un match ovviamente non ufficiale, la vittoria su Tien può essere un buon segnale in vista del main draw.