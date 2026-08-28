Tennis, Cobolli vince l'esibizione contro l'americano Tien

28 Ago 2026 - 12:17
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L'edizione 2026 dell'esibizione 'Stars of the Open', una serata di spettacolo con quattro partite di singolare da un set sull'Arthur Ashe, ha mantenuto le promesse di spettacolo e divertimento. Flavio Cobolli, chiamato a sostituire João Fonseca dopo l'annuncio del suo ritiro dal torneo, ha sconfitto 6-4 Learner Tien. L'ucraina Marta Kostyuk ha battuto con lo stesso punteggio Amanda Anisimova, finalista l'anno scorso allo US Open. Successi anche per Iva Jovic, 6-3 sulla filippina Alexandra Eala, e Arthur Fils, fresco campione a Cincinnati, che ha battuto 6-3 Alex Michelsen. Cobolli, che questa settimana ha raggiunto il best ranking alla posizione numero 6 dopo la prima semifinale in carriera in un Masters 1000, raggiunta a Cincinnati, è tornato sull'Arthur Ashe dopo la finale nel torneo di doppio misto insieme a Belinda Bencic. Seppur in un match ovviamente non ufficiale, la vittoria su Tien può essere un buon segnale in vista del main draw.

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