Volley, Nations League uomini: l'Italia supera la Turchia

L'Italia non fallisce il terzo match della VNL 2026 contro la Turchia e grazie ad un netto 3-0 (29-27, 25-14, 25-20) nella notte si regala la seconda vittoria in questa Pool 1 in Canada. Il commissario tecnico De Giorgi ha scelto Paolo Porro in palleggio con Alessandro Bovolenta opposto. Giovanni Gargiulo e Giovanni Sanguinetti centrali, capitan Mattia Bottolo e Francesco Sani schiacciatori. Gabriele Laurenzano Libero. Kovac, allenatore della Turchia, ha schierato Yenipazar palleggiatore, A. Lagumdzija opposto, Tumer e Bedirhan centrali, Yuksel e Bayram schiacciatori, Bayraktar libero. Lunedì 15 luglio il match di chiusura della Pool 1 contro gli Stati Uniti.