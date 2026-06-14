Volley, Nations League uomini: l'Italia supera la Turchia

14 Giu 2026 - 11:23
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L'Italia non fallisce il terzo match della VNL 2026 contro la Turchia e grazie ad un netto 3-0 (29-27, 25-14, 25-20) nella notte si regala la seconda vittoria in questa Pool 1 in Canada. Il commissario tecnico De Giorgi ha scelto Paolo Porro in palleggio con Alessandro Bovolenta opposto. Giovanni Gargiulo e Giovanni Sanguinetti centrali, capitan Mattia Bottolo e Francesco Sani schiacciatori. Gabriele Laurenzano Libero. Kovac, allenatore della Turchia, ha schierato Yenipazar palleggiatore, A. Lagumdzija opposto, Tumer e Bedirhan centrali, Yuksel e Bayram schiacciatori, Bayraktar libero. Lunedì 15 luglio il match di chiusura della Pool 1 contro gli Stati Uniti. 

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