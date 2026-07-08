Volley, Nations League donne: l'Italia supera l'Ucraina all'esordio in Pool 8

Settimo successo in Volleyball Nations League per l'Italia. Nella prima delle quattro sfide in programma alla Kai Tak Arena di Hong Kong, le azzurre hanno superato 3-1 l'Ucraina (25-15; 23-25; 25-10; 25-21) nella sfida valida per la prima giornata della Pool 8 di VNL avvicinando la qualificazione matematica alle Finals di Macao. Il ritorno in nazionale di Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi e Paola Egonu, ha garantito ulteriore energia al gioco di un'Italia che contro le ucraine è partita forte, si è concessa una pausa nel secondo set, per poi imporre nuovamente gioco e ritmo in terzo e quarto parziale (in rimonta finale) per chiudere il match contro le volenterose ucraine. Da segnalare il minuto di raccoglimento osservato ad inizio match su indicazione della FIVB per ricordare la scomparsa di Willner Rivas, pallavolista 31enne nazionale venezuelano, scomparso con la moglie e il piccolo figlio a seguito del terribile terremoto che ha colpito la scorsa settimana la regione della capitale Caracas. Domani le ragazze del ctJulio Velasco potranno godere di un giorno senza match da dedicare a recupero fisico ed allenamento per poi tuffarsi nel rush finale di questa week 3 che le vedrà contrapposte a Belgio (10 luglio alle ore 14.30 italiane), Canda (11 luglio alle ore 10.30 italiane) e Cina (12 luglio alle ore 14 italiane).