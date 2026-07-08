Volley, Nations League donne: l'Italia supera l'Ucraina all'esordio in Pool 8

08 Lug 2026 - 13:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Settimo successo in Volleyball Nations League per l'Italia. Nella prima delle quattro sfide in programma alla Kai Tak Arena di Hong Kong, le azzurre hanno superato 3-1 l'Ucraina (25-15; 23-25; 25-10; 25-21) nella sfida valida per la prima giornata della Pool 8 di VNL avvicinando la qualificazione matematica alle Finals di Macao. Il ritorno in nazionale di Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi e Paola Egonu, ha garantito ulteriore energia al gioco di un'Italia che contro le ucraine è partita forte, si è concessa una pausa nel secondo set, per poi imporre nuovamente gioco e ritmo in terzo e quarto parziale (in rimonta finale) per chiudere il match contro le volenterose ucraine. Da segnalare il minuto di raccoglimento osservato ad inizio match su indicazione della FIVB per ricordare la scomparsa di Willner Rivas, pallavolista 31enne nazionale venezuelano, scomparso con la moglie e il piccolo figlio a seguito del terribile terremoto che ha colpito la scorsa settimana la regione della capitale Caracas. Domani le ragazze del ctJulio Velasco potranno godere di un giorno senza match da dedicare a recupero fisico ed allenamento per poi tuffarsi nel rush finale di questa week 3 che le vedrà contrapposte a Belgio (10 luglio alle ore 14.30 italiane), Canda (11 luglio alle ore 10.30 italiane) e Cina (12 luglio alle ore 14 italiane). 

Ultimi video

00:23
"Mamma mia": i pugni di Morejon sono pesantissimi, Dezan si gasa in telecronaca

"Mamma mia": i pugni di Morejon sono pesantissimi, Dezan si gasa in telecronaca

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

01:23
Il Papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

Il papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

01:00
Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

00:37
"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

00:40
Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

02:44
D'Ambrosi: "Vogliamo riportare una medaglia olimpica in Italia"

D'Ambrosi: "Vogliamo riportare una medaglia olimpica in Italia"

00:59
Morejon: "Grande orgoglio per questo titolo italiano"

Morejon: "Grande orgoglio per questo titolo italiano"

00:23
"Mamma mia": i pugni di Morejon sono pesantissimi, Dezan si gasa in telecronaca

"Mamma mia": i pugni di Morejon sono pesantissimi, Dezan si gasa in telecronaca

I più visti di Altri Sport

Il Papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

Il papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Rollercoaster: nuova via sulla spalla sud del K7 per Della Bordella e compagni

Schwazer vicino alla resa

Schwazer vicino alla resa

MCH POCHETTINO LANCIATORE MCH

Pochettino lanciatore per un giorno: apre così il match dei Mariners

Rollercoaster: nuova via sulla spalla sud del K7 per Della Bordella e compagni

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:02
Basket, un ex fischietto di calcio diventa commissario del Comitato arbitri
Djokovic
13:42
Djokovic: "Magari giocare solo 90 minuti con Messi". Poi stuzzica Sinner
13:42
Volley, Nations League donne: l'Italia supera l'Ucraina all'esordio in Pool 8
12:49
MotoGP, Bagnaia: "Sachsenring non tra mie piste preferite, ma massima determinazione"
12:49
MotoGP, Marc Marquez: "Ad Assen sapevamo che avremmo sofferto, in Germania sarà diverso"