Volley, Nations League donne: l'Italia di Velasco ancora ko

Seconda sconfitta in Vollyeball Nations League per l'Italia del CT Julio Velasco. Dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, le azzurre sono state costrette alla resa dalla forte nazionale statunitense nella sfida valida per la quarta giornata della Pool 5 di VNL in svolgimento a Pasig City, nelle Filippine. A trionfare, al termine di un match che ha comunque visto l'Italia dare il massimo e giocarsela al cospetto di una squadra già al gran completo (fatta eccezione dell'assente Poulter), sono stati gli USA che così salgono a quota 6 vittorie (e 1 sconfitta) in classifica generale superando proprio l'Italia ferma a 5 vittorie (e 2 sconfitte). Il risultato finale di (25-27; 20-25; ) racconta in parte un match nel corso del quale le azzurre hanno comunque fatto intravedere segnali di un percorso oramai tracciato e che necessiterà di lavoro e pazienza. Domani alla PhilSport Arena di Pasig City si chiude la week 2 contro il finora imbattuto Giappone (ore 14:00 italiane). Altra sfida di alto livello, altro momento di crescita per questa Italia che non vuole smettere di inseguire la qualificazione alle Finals di Macao. (Segue).