Volley, Nations League donne: Italia domina Rep.Ceca

Vittoria all'esordio nella Pool 5 di Volleyball Nations League per l'Italia. Le azzurre hanno battuto la Repubblica Ceca 3-0 (25-18; 25-21; 25-22) alla Phils Sport Arena di Pasig City aprendo nel migliore dei modi la seconda week intercontinentale di VNL. Successo pesante quello ottenuto dalle ragazze del CT Julio Velasco figlio di una prestazione che conferma quanto di buono già intravisto a Brasilia con le azzurre sempre in controllo del match anche nei momenti difficili contro una delle squadre più in forma della competizione. Da segnalare il ritorno in campo di Sarah Fahr (ultima presenza in azzurro risaliva alla finale Mondiale con la Turchia) e l'esordio assoluto in match ufficiale di Josephina Obossa, utilizzata dall'inizio e apparsa subito a proprio agio in campo. L'Italia balza in classifica generale a quota 5 vittorie e domani tornerà in campo per affrontare alle ore 14:00 (orario italiano) la Serbia per quello che si preannuncia essere un nuovo esame di maturità e continuità.