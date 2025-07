Vela: Nuova Zelanda vince Emirates Great Britain Sail Grand Prix, Italia 5/a

Si è conclusa a Portsmouth la settima tappa della stagione 2025 di SailGP, con la Nuova Zelanda che ha conquistato la vittoria grazie a una prestazione eccezionale guidata dal timoniere Peter Burling. Con grinta e determinazione, il team neozelandese ha battuto i padroni di casa del Team GBR nella regata finale, portandosi in vetta alla classifica generale in una fase cruciale del campionato. Ottimo risultato anche per il Red Bull Italy SailGP Team, che trova finalmente ritmo e affiatamento, dimostrando tutto il proprio potenziale con due terzi posti e un secondo posto nelle sette prove di flotta. Una prestazione solida che vale alla squadra un eccellente 5° posto nella classifica finale della Gara, il miglior piazzamento della stagione fino ad ora. Il timoniere Ruggero Tita ha guidato l'equipaggio con determinazione, evidenziando segnali concreti di crescita. Nella prima giornata di regate, il team ha tenuto testa ai leader con un 8-3-6-3 nelle prime quattro fleet race; nella seconda giornata ha ottenuto un 10-2-9, per un totale di 36 punti, confermandosi come un avversario sempre più competitivo all'interno del circuito.