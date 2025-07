Moto, tragedia in Spagna: il 17enne Pau Alsina muore dopo un incidente ad Aragon

Un'altra tragedia funesta il mondo del motociclismo, questa volta in Spagna. Il 17enne pilota spagnolo Pau Alsina è deceduto a causa di un incidente accaduto sabato, durante le prove del campionato JuniorGP al Motorland di Aragon. Secondo le ricostruzioni, il giovane pilota iberico è stato sbalzato dalla sua Honda battendo la testa sull'asfalto. Dopo essere stato soccorso in pista dall'équipe medica del circuito, è stato immediatamente trasferito all'ospedale di Saragozza, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, ma alla fine, due giorni dopo, non è riuscito a riprendersi dalle gravi ferite. Altro lutto terribile, a poche settimane dalla scomparsa di Borja Gómez.