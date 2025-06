Volley: Nations League, Azzurre spiegano Germania 3-2

Secondo successo consecutivo per l'Italia nella Pool 2 di Volleyball Nations League. Ventiquattro ore dopo la vittoria sugli Stati Uniti, le ragazze del ct Julio Velasco hanno piegato la Germania al Maracanazinho di Rio de Janeiro 3-2 (22-25; 25-10; 20-25; 25-13; 15-9). Risultato pesante figlio di una prestazione solida che ha visto le azzurre mettere in campo nuovi importanti segnali di crescita fisici e soprattutto a livello di intesa in campo fondamentali per reagire al gioco efficace e sfrontato del team tedesco al termine di cinque intensissimi set. In panchina si è accomodata con la maglia da libero Paola Egonu che al mattino, durante l'allenamento pregara, aveva accusato una sindrome ipotensiva dovuta a caldo ed alto tasso di umidità registrato presso il campo di allenamento a Rio de Janeiro. Egonu, monitorata dallo staff sanitario azzurro, si è prontamente ripresa ma tenuta a riposo in via del tutto precauzionale in vista dei prossimi impegni che attendono le azzurre in Brasile. Domani, infatti, l'Italia sempre alle 22.30 (italiane) affronterà la Corea del Sud, con l'obiettivo di centrare il terzo successo di fila nella Pool 2 di Rio de Janeiro.