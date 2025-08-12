Volley, Mondiali Under 21 femminili: Italia-Porto Rico agli ottavi

Sarà il Porto Rico l'avversario della Nazionale italiana negli ottavi di finale dei Campionati del Mondo Under 21 femminili in corso di svolgimento nella città di Surabaya, in Indonesia. La gara valevole l'accesso ai quarti di finale della rassegna iridata giovanile è in programma domani 13 agosto alle ore 5 italiane e trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World QUI. L'Italia guidata in panchina dal tecnico azzurro Gagliardi ha chiuso il girone al secondo posto con 4 vittorie e 12 punti (qui la news). Porto Rico, invece, si è classificato al terzo posto della Pool A, dopo che la FIVB ha assegnato la sconfitta a tavolino in tre partite al Vietnam per aver schierato in campo un giocatore non idoneo.