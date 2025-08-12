Motocross, sabato 13 settembre torna il FastCross by Night

Gli italiani potranno invece contare su Filippo Zonta, trionfatore nella prima edizione del FastCross by Night, e sul veterano Angelo Pellegrini. Non mancheranno i riflettori puntati verso gli ospiti d’onore, ovvero quei campioni del passato che, attraverso le imprese realizzate ed il talento espresso, hanno marchiato a fuoco la storia del FastCross. Grande fermento ha creato la notizia della presenza di Damon Bradshaw, autentico mattatore dell’edizione 1989, quando ancora minorenne dominò la scena sia nel Trofeo Super VAM che nel Main Event. “The Beast from the East” sarà dunque uno degli special guest dell’edizione 2025; l’americano proveniente dalla Carolina del Nord sarà affiancato dal connazionale Tim Ferry e da Alex Puzar, leggenda del cross italiano e due volte iridato, da sempre legato al tracciato di Arsago Seprio. Sono infine disponibili le prevendite su Mailticket, che con l’acquisto online offrono la possibilità di uno sconto sul pass, fattore che non sarà usufruibile per chi comprerà i biglietti il giorno della gara. L’apertura dei cancelli al pubblico è fissata per le ore 14:00, in quello che sarà un sabato indimenticabile fatto di passione, adrenalina pura e divertimento. Un evento in grado di sorvolare il contesto sportivo e di unire tra di loro generazioni diverse, tutte connesse da quell’insieme di emozioni indimenticabili che solo il FastCross by Night sa regalare.