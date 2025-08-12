Atletica, Kerley sospeso dall'antidoping per aver saltato tre controlli

Il 30enne velocista statunitense Fred Kerley, campione del mondo sui 100 metri a Eugene 2022 ma anche argento olimpico sulla stessa distanza a Tokyo 2021 dietro Marcell Jacobs, e bronzo a Parigi 2025, è stato provvisoriamente sospeso dall'AIU in quanto non ha risposto a tre controlli antidoping consecutivi nell'arco di un anno. Kerley aveva deciso alla vigilia dei Trials statunitensi di inizio agosto di non partecipare, rinunciando di fatto alla possibilità di gareggiare nei mondiali di Tokyo, per motivi che aveva detto essere personali, e che probabilmente erano legati alla notizia odierna che dovrebbe portarlo a ricevere 24 mesi di squalifica, come previsto dai regolamenti internazionali per tale omissione. Nel suo 2025 a dir poco problematico, lo sprinter USA ha subito anche due arresti a Miami, uno in gennaio per un diverbio con la polizia, e uno in maggio a seguito di un’accusa di violenza coniugale da parte della madre dei suoi figli.