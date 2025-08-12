Tennis, Dimitrov salta anche gli US Open

Niente da fare per Grigor Dimitrov, costretto a rinunciare agli Us Open a causa dello strappo al pettorale rimediato nel match di Wimbledon con Jannik Sinner. Dimitrov, dopo aver vinto i primi due set con l'azzurro, si era dovuto arrendere durante il terzo, ritirandosi dalla partita. Guai fisici avevano costretto il 34enne bulgaro, ex numero tre del mondo, ad abbandonare in anticipo anche gli Australian open e il Roland Garros. L'anno scorso aveva dato forfait durante Wimbledon e gli Us Open. La rinuncia di Dimitrov fa entrare Alejandro Tabilo nel main draw maschile.