Hockey ghiaccio, le novità di EA Sports Nhl 26

© Ufficio Stampa
Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha annunciato una nuova e rivoluzionaria partnership con la National Hockey League per integrare i dati ufficiali NHL EDGE direttamente in EA SPORTS NHL 26, segnando una nuova era di autenticità nel gaming e nell’intrattenimento sportivo. Questa collaborazione porta ai giocatori e ai fan le stesse analisi avanzate utilizzate dalle squadre NHL, alimentando il nuovissimo sistema di gameplay ICE-Q 2.0 per offrire l’esperienza di hockey virtuale più realistica di sempre. Per la prima volta nella storia del franchise, i dati reali di Puck e Player Tracking – raccolti tramite tecnologia a infrarossi e telecamere presenti in tutte le 32 arene NHL – vengono integrati in modo fluido nel cuore di NHL 26. Il sistema NHL EDGE traccia milioni di dati, dall’accelerazione e velocità massima di pattinaggio alla potenza e posizione dei tiri, fino ai tipi di parata, tutti elementi che ora influenzano il comportamento sul ghiaccio in NHL 26. ICE-Q 2.0, alimentato da NHL EDGE, garantisce che l’azione di gioco rifletta l’intensità e l’unicità dei migliori talenti della NHL. Con ICE-Q 2.0, i giocatori noteranno una differenziazione significativa tra le superstar della lega. I dati reali della NHL influenzano direttamente attributi e tendenze personali come velocità di pattinaggio, potenza di tiro, stili di gioco caratteristici e persino le reazioni dei portieri, arricchendo l’esperienza con intensità autentica e profondità strategica. Questa integrazione unica permette a ogni giocatore di vivere il proprio sogno NHL: muoversi, pensare e giocare proprio come i propri atleti preferiti.
"L'energia della NHL è elettrizzante, grazie ai suoi tifosi sfegatati e al talento e alla fisicità degli atleti. Il nostro compito è tradurre quell’energia dal ghiaccio allo schermo, e renderla il più realistica possibile - ha dichiarato Cam Weber, Presidente di EA SPORTS - . Sfruttando gli stessi dati che la NHL impiega per definire ogni tipo di strategia di gioco, EA SPORTS sta raddoppiando gli sforzi su innovazioni e partnership per offrire la simulazione di hockey più autentica possibile".
"La partnership con EA SPORTS e NHL EDGE va oltre i semplici numeri: si tratta di dare vita all’anima del nostro sport per una nuova generazione - ha dichiarato Brian Jennings, Chief Branding Officer e Senior Executive Vice President della NHL - . Abbiamo trascorso anni a sviluppare il nostro sistema di Puck e Player Tracking, leader nel settore, per migliorare il gioco e creare nuove esperienze per i fan. Mettendo analisi di livello professionale nelle mani di ogni appassionato, rafforziamo il legame tra la vera NHL e Chel, stabilendo un nuovo standard per il realismo nei videogiochi sportivi".
Sviluppato da EA Vancouver ed EA Bucarest, EA SPORTS NHL 26 sarà disponibile dal 12 settembre 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I giocatori che prenoteranno la Deluxe Edition riceveranno fino a sette giorni di accesso anticipato e una serie di oggetti e ricompense in-game. I membri di EA Play potranno giocare come delle superstar con EA SPORTS NHL 26 con la prova ad accesso anticipato di 10 ore da EA Play a partire dal 5 settembre 2025. Inoltre, riceveranno vantaggi esclusivi, tra cui 3.000 WOC Coins e Season Pass XP Multiplier Tokens, oltre a uno sconto del 10% sui contenuti digitali EA, comprese le prenotazioni, i download dei giochi, gli NHL Points e i DLC.
Commenti (0)