Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Hockey ghiaccio, le novità di EA Sports Nhl 26

12 Ago 2025 - 21:18
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha annunciato una nuova e rivoluzionaria partnership con la National Hockey League per integrare i dati ufficiali NHL EDGE direttamente in EA SPORTS NHL 26, segnando una nuova era di autenticità nel gaming e nell’intrattenimento sportivo. Questa collaborazione porta ai giocatori e ai fan le stesse analisi avanzate utilizzate dalle squadre NHL, alimentando il nuovissimo sistema di gameplay ICE-Q 2.0 per offrire l’esperienza di hockey virtuale più realistica di sempre. Per la prima volta nella storia del franchise, i dati reali di Puck e Player Tracking – raccolti tramite tecnologia a infrarossi e telecamere presenti in tutte le 32 arene NHL – vengono integrati in modo fluido nel cuore di NHL 26. Il sistema NHL EDGE traccia milioni di dati, dall’accelerazione e velocità massima di pattinaggio alla potenza e posizione dei tiri, fino ai tipi di parata, tutti elementi che ora influenzano il comportamento sul ghiaccio in NHL 26. ICE-Q 2.0, alimentato da NHL EDGE, garantisce che l’azione di gioco rifletta l’intensità e l’unicità dei migliori talenti della NHL. Con ICE-Q 2.0, i giocatori noteranno una differenziazione significativa tra le superstar della lega. I dati reali della NHL influenzano direttamente attributi e tendenze personali come velocità di pattinaggio, potenza di tiro, stili di gioco caratteristici e persino le reazioni dei portieri, arricchendo l’esperienza con intensità autentica e profondità strategica. Questa integrazione unica permette a ogni giocatore di vivere il proprio sogno NHL: muoversi, pensare e giocare proprio come i propri atleti preferiti.

"L'energia della NHL è elettrizzante, grazie ai suoi tifosi sfegatati e al talento e alla fisicità degli atleti. Il nostro compito è tradurre quell’energia dal ghiaccio allo schermo, e renderla il più realistica possibile - ha dichiarato Cam Weber, Presidente di EA SPORTS - . Sfruttando gli stessi dati che la NHL impiega per definire ogni tipo di strategia di gioco, EA SPORTS sta raddoppiando gli sforzi su innovazioni e partnership per offrire la simulazione di hockey più autentica possibile".

"La partnership con EA SPORTS e NHL EDGE va oltre i semplici numeri: si tratta di dare vita all’anima del nostro sport per una nuova generazione - ha dichiarato Brian Jennings, Chief Branding Officer e Senior Executive Vice President della NHL - . Abbiamo trascorso anni a sviluppare il nostro sistema di Puck e Player Tracking, leader nel settore, per migliorare il gioco e creare nuove esperienze per i fan. Mettendo analisi di livello professionale nelle mani di ogni appassionato, rafforziamo il legame tra la vera NHL e Chel, stabilendo un nuovo standard per il realismo nei videogiochi sportivi".

Sviluppato da EA Vancouver ed EA Bucarest, EA SPORTS NHL 26 sarà disponibile dal 12 settembre 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I giocatori che prenoteranno la Deluxe Edition riceveranno fino a sette giorni di accesso anticipato e una serie di oggetti e ricompense in-game. I membri di EA Play potranno giocare come delle superstar con EA SPORTS NHL 26 con la prova ad accesso anticipato di 10 ore da EA Play a partire dal 5 settembre 2025. Inoltre, riceveranno vantaggi esclusivi, tra cui 3.000 WOC Coins e Season Pass XP Multiplier Tokens, oltre a uno sconto del 10% sui contenuti digitali EA, comprese le prenotazioni, i download dei giochi, gli NHL Points e i DLC.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

I più visti di Altri Sport

È morto Debertolis dopo il malore durante i World Games in Cina

Debertolis in condizioni critiche in Cina dopo la gara a 43°: forse colpito da un malore

Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

L'America's Cup a Napoli

L'America's Cup a Napoli

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:48
Atletica, Kerley sospeso dall'antidoping per aver saltato tre controlli
21:18
Hockey ghiaccio, le novità di EA Sports Nhl 26
20:15
Motocross, sabato 13 settembre torna il FastCross by Night
20:02
Tennis, Dimitrov salta anche gli US Open
19:24
Atletica, meeting Budapest: Sabbatini sotto i 4' nei 1.500 donne