Hockey ghiaccio, le novità di EA Sports Nhl 26

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha annunciato una nuova e rivoluzionaria partnership con la National Hockey League per integrare i dati ufficiali NHL EDGE direttamente in EA SPORTS NHL 26, segnando una nuova era di autenticità nel gaming e nell’intrattenimento sportivo. Questa collaborazione porta ai giocatori e ai fan le stesse analisi avanzate utilizzate dalle squadre NHL, alimentando il nuovissimo sistema di gameplay ICE-Q 2.0 per offrire l’esperienza di hockey virtuale più realistica di sempre. Per la prima volta nella storia del franchise, i dati reali di Puck e Player Tracking – raccolti tramite tecnologia a infrarossi e telecamere presenti in tutte le 32 arene NHL – vengono integrati in modo fluido nel cuore di NHL 26. Il sistema NHL EDGE traccia milioni di dati, dall’accelerazione e velocità massima di pattinaggio alla potenza e posizione dei tiri, fino ai tipi di parata, tutti elementi che ora influenzano il comportamento sul ghiaccio in NHL 26. ICE-Q 2.0, alimentato da NHL EDGE, garantisce che l’azione di gioco rifletta l’intensità e l’unicità dei migliori talenti della NHL. Con ICE-Q 2.0, i giocatori noteranno una differenziazione significativa tra le superstar della lega. I dati reali della NHL influenzano direttamente attributi e tendenze personali come velocità di pattinaggio, potenza di tiro, stili di gioco caratteristici e persino le reazioni dei portieri, arricchendo l’esperienza con intensità autentica e profondità strategica. Questa integrazione unica permette a ogni giocatore di vivere il proprio sogno NHL: muoversi, pensare e giocare proprio come i propri atleti preferiti.