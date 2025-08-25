Volley: Mondiali femminile, domani Italia sfida Belgio per primato pool B

Reduce dal largo e convincente successo su Cuba, l'Italia prepara l'ultima sfida della prima fase dei Campionati del Mondo. Con la qualificazione agli ottavi aritmeticamente conquistata, domani, alle 12 italiane (diretta Rai 2 e Dazn), le azzurre scenderanno in campo contro il Belgio nel match valido per la terza giornata della Pool B in svolgimento a Phuket. In palio il primato nel girone che, in ottica prossimo turno, significherà affrontare a Bangkok la seconda forza della Pool G (quella con Polonia e Germania). Oggi lavoro tecnico e fisico per le ragazze del CT Julio Velasco che intendono presentarsi alla fase a eliminazione diretta da imbattute.