Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Atp e Sportradar: bloccati 162mila abusi social contro atleti

25 Ago 2025 - 21:06

Nel suo primo anno di attività, Safe Sport, l'iniziativa dell'Atp sviluppata con Sportradar, Tennis Data Innovations e Arwen AI, ha monitorato oltre 3,1 milioni di commenti social, individuando più di 162.000 abusi rivolti a 245 tennisti. Il team Integrity Services di Sportradar, come riporta Agipronews, ha inoltre segnalato 3.300 commenti, identificato 68 autori e avviato 28 procedimenti verso le autorità competenti.

Lanciato nel 2024, Safe Sport utilizza l'intelligenza artificiale per monitorare e oscurare in tempo reale i contenuti offensivi sui social media dei tennisti (top 250 del ranking singolare e top 50 del ranking doppio), contribuendo a tutelarne sicurezza e benessere. L'iniziativa si sta ora estendendo anche alla protezione contro email minacciose, deepfake e truffe digitali, rafforzando l'impegno dell'ATP a garantire maggiore sicurezza e salute mentale agli atleti.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:10
F1, a Monza e dintorni il FuoriGP
22:11
Milano-Cortina, Abodi: "Manterremo impegni e masterplan completato"
21:53
Tennis, Us Open: numero 6 al mondo Madison Keys eliminata al primo turno
21:06
Tennis, Atp e Sportradar: bloccati 162mila abusi social contro atleti
20:43
Atletica, niente mondiali di Tokyo per Massimo Stano