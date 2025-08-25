Tennis, Atp e Sportradar: bloccati 162mila abusi social contro atleti

Nel suo primo anno di attività, Safe Sport, l'iniziativa dell'Atp sviluppata con Sportradar, Tennis Data Innovations e Arwen AI, ha monitorato oltre 3,1 milioni di commenti social, individuando più di 162.000 abusi rivolti a 245 tennisti. Il team Integrity Services di Sportradar, come riporta Agipronews, ha inoltre segnalato 3.300 commenti, identificato 68 autori e avviato 28 procedimenti verso le autorità competenti.
Lanciato nel 2024, Safe Sport utilizza l'intelligenza artificiale per monitorare e oscurare in tempo reale i contenuti offensivi sui social media dei tennisti (top 250 del ranking singolare e top 50 del ranking doppio), contribuendo a tutelarne sicurezza e benessere. L'iniziativa si sta ora estendendo anche alla protezione contro email minacciose, deepfake e truffe digitali, rafforzando l'impegno dell'ATP a garantire maggiore sicurezza e salute mentale agli atleti.
