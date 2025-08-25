Tennis, Atp e Sportradar: bloccati 162mila abusi social contro atleti

Lanciato nel 2024, Safe Sport utilizza l'intelligenza artificiale per monitorare e oscurare in tempo reale i contenuti offensivi sui social media dei tennisti (top 250 del ranking singolare e top 50 del ranking doppio), contribuendo a tutelarne sicurezza e benessere. L'iniziativa si sta ora estendendo anche alla protezione contro email minacciose, deepfake e truffe digitali, rafforzando l'impegno dell'ATP a garantire maggiore sicurezza e salute mentale agli atleti.