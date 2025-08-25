Milano-Cortina, Abodi: "Manterremo impegni e masterplan completato"

Sul versante delle strutture da realizzare per le imminenti Olimpiadi invernali, "manterremo gli impegni assunti, il masterplan si completerà con 95 opere e quindi si vedranno gli effetti anche dopo Milano-Cortina 2026 e anche il senso della continuità delle attività della società Simico fino al 2033". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi in un punto stampa al Meeting di Rimini. "Quando venne stabilito il termine del ciclo di vita della società Simico - ha osservato - forse non si sono fatti i conti per bene di che cosa significhino le opere, soprattutto di quelle che hanno una portata significativa. Come ho detto sinteticamente quando si è insediato il governo presieduto da Giorgia Meloni a fine 2022, diciamo inizio 2023, ci siamo resi conto anche in cabina di regia che alcune di queste opere non le avremmo terminate prima dei giochi e avremmo rischiato un'interferenza dei cantieri durante i giochi che sarebbe stata assolutamente inopportuna perché avrebbe determinato precarietà e confusione in un momento nel quale comunque bisogna essere tutti molto focalizzati sul la migliore riuscita organizzativa". Quindi, ha argomentato ancora il ministro dello sport, "abbiamo fatto una selezione di opere, chiamiamole così, differibili e indifferibili. Quelle indifferibili le abbiamo realizzate, le stiamo realizzando tutte e quelle differibili - ha puntualizzato - inizieremo a realizzarle con la società in collaborazione anche con altri soggetti a partire da Anas subito dopo la chiusura delle Paralimpiadi". A giudizio di Abodi, questa "è la dimostrazione, comunque, di un impegno assunto che si vuole rispettare e portare fino in fondo. Sappiamo che per realizzare opere come quelle che realizzeremo a Longarone, a Cortina, a Sondrio ed altre, opere complesse che presuppongono cantieri di medio periodo, c'è bisogno di tempo, semplicemente questo".