Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

F1, a Monza e dintorni il FuoriGP

25 Ago 2025 - 23:10

Il conto alla rovescia per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 è iniziato e il rombo dei motori si fa sentire anche fuori dal circuito: da giovedì 4 a domenica 7 settembre, tornano i Fuori GP, il grande evento diffuso che trasforma sette comuni della Brianza in un unico palcoscenico di festa e passione motoristica. Una offerta che va ad arricchirire anche il programma degli appassionati che dopo una giornata trascorsa in Autodromo potranno vivere un supplemento nei comuni limitrofi. Monza, Arcore, Biassono, Lesmo, Lissone, Vedano al Lambro e Villasanta offriranno appuntamenti gratuiti, tra spettacolo, cultura e intrattenimento per tutte le età. Concerti, raduni di auto d’epoca, mostre fotografiche, talk show, street food, spettacoli, DJ set, simulatori di guida, laboratori e contest costituiscono l'ossatura dei programmi dei vari FuoriGP. Venerdì 5 settembre, inoltre si terrà una parata di auto storiche, organizzata da Monza Auto Moto Storiche: un corteo che partirà da Villasanta alle ore 18:30 per concludersi a Lissone, attraversando anche i comuni di Arcore, Lesmo, Biassono e Vedano. Non mancheranno i maxischermi per permettere a tutti di seguire in diretta le fasi salienti e la gara di domenica, vivendo le emozioni della pista anche fuori dall’autodromo, in un’atmosfera di condivisione e festa. I FuoriGP, che godono del sostegno della Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, permetteranno agli appassionati di vivere un'intera giornata dedicata ai motori anche fuori dal Parco di Monza e dall’Autodromo, grazie a un’offerta di eventi diffusi che accompagneranno il pubblico dalla mattina fino a sera, con proposte pensate per ogni età e gusto.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:28
Tennis, US Open: Bellucci avanza al secondo turno
23:10
F1, a Monza e dintorni il FuoriGP
22:11
Milano-Cortina, Abodi: "Manterremo impegni e masterplan completato"
21:53
Tennis, Us Open: numero 6 al mondo Madison Keys eliminata al primo turno
21:06
Tennis, Atp e Sportradar: bloccati 162mila abusi social contro atleti