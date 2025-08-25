F1, a Monza e dintorni il FuoriGP

Il conto alla rovescia per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 è iniziato e il rombo dei motori si fa sentire anche fuori dal circuito: da giovedì 4 a domenica 7 settembre, tornano i Fuori GP, il grande evento diffuso che trasforma sette comuni della Brianza in un unico palcoscenico di festa e passione motoristica. Una offerta che va ad arricchirire anche il programma degli appassionati che dopo una giornata trascorsa in Autodromo potranno vivere un supplemento nei comuni limitrofi. Monza, Arcore, Biassono, Lesmo, Lissone, Vedano al Lambro e Villasanta offriranno appuntamenti gratuiti, tra spettacolo, cultura e intrattenimento per tutte le età. Concerti, raduni di auto d’epoca, mostre fotografiche, talk show, street food, spettacoli, DJ set, simulatori di guida, laboratori e contest costituiscono l'ossatura dei programmi dei vari FuoriGP. Venerdì 5 settembre, inoltre si terrà una parata di auto storiche, organizzata da Monza Auto Moto Storiche: un corteo che partirà da Villasanta alle ore 18:30 per concludersi a Lissone, attraversando anche i comuni di Arcore, Lesmo, Biassono e Vedano. Non mancheranno i maxischermi per permettere a tutti di seguire in diretta le fasi salienti e la gara di domenica, vivendo le emozioni della pista anche fuori dall’autodromo, in un’atmosfera di condivisione e festa. I FuoriGP, che godono del sostegno della Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, permetteranno agli appassionati di vivere un'intera giornata dedicata ai motori anche fuori dal Parco di Monza e dall’Autodromo, grazie a un’offerta di eventi diffusi che accompagneranno il pubblico dalla mattina fino a sera, con proposte pensate per ogni età e gusto.