Volley, Mondiale per club: Trentino vince all'esordio

Il Mondiale per club 2024 inizia con una convincente vittoria per la Trentino Itas. Nella mattinata brasiliana i Campioni d'Europa hanno iniziato col piede giusto il cammino nell'annuale edizione della rassegna iridata, regolando in appena tre set gli iraniani dello Shahdab Yazd per il match inaugurale della manifestazione e della Pool B nella prima fase. Un risultato che proietta i gialloblù immediatamente in testa alla classifica del girone e che porta potenzialmente la squadra italiana ad un successo di distanza dalla qualificazione alle Semifinali del torneo di sabato, da cercare in unO dei prossimi due impegni in rapida sequenza (mercoledì sera contro gli argentini del Ciudad, nella notte fra giovedì e venerdì contro i locali del Sada Cruzeiro).