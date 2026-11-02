Volley: Mondiale maschile, il 3 dicembre sorteggio dei gironi

Si terrà giovedì 3 dicembre (orario da definire) nella città di Wieliczka (Polonia) il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo maschile 2027, in programma il prossimo anno dal 10 al 26 settembre in Polonia. La cerimonia, che si terrà nelle storiche camere della miniera di sale di Wieliczka, sarà trasmessa in diretta streaming in tutto il mondo tramite il canale YouTube di Volleyball World. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si presenteranno alla manifestazione da campioni iridati in carica, dopo il trionfo del 2025 a Pasay City, nelle Filippine. La manifestazione si disputerà in cinque città polacche: Gdansk (Ergo Arena), Katowice (Spodek), Lodz (Atlas Arena) e Olsztyn (Sala Urania) ospiteranno la fase a gironi, mentre le semifinali e finali si giocheranno a Cracovia (Tauron Arena). La Coppa del Mondo 2027 rivestirà inoltre un'importanza particolare in chiave olimpica: le tre migliori nazionali non ancora qualificate otterranno il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. È stato, inoltre, presentato dalla FIVB il logo ufficiale dei Campionati Mondiali 2027, ispirato al trofeo della Coppa del Mondo. I designer hanno preso la forma industriale del trofeo e l'hanno reinterpretata in un segno minimalista, capace di racchiudere lo spirito del gioco e di adattarsi a tutti i formati richiesti dallo sport contemporaneo. Quattro elementi si fondono in un unico simbolo. Il trofeo: la silhouette del premio che tutte le 32 squadre inseguono. Il mondo: un cerchio al centro a rappresentare un torneo che unisce nazioni provenienti da ogni continente. La rete: una curva sinuosa, la linea oltre la quale si sviluppa ogni scambio. I giocatori in azione: mani protese e una palla che sale, a rappresentare il momento dell'attacco e del muro.