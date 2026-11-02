F1, Cremonini celebra Antonelli: "Da quando Kimi ha vinto è ancora domenica"

"Da quando Kimi ha vinto il Mondiale è ancora domenica". Cesare Cremonini celebra su Instagram il trionfo di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1, scherzando sul celebre verso della sua canzone "50 Special", dedicato ad Ayrton Senna: "Da quando Senna non corre più, non è più domenica". Un ritornello che, secondo il cantautore bolognese, dopo la vittoria del giovane pilota della Mercedes dovrà essere cambiato. "Già ho avuto molte difficoltà con Vale, è stata dura in questi anni difendermi, ma con questa vittoria straordinaria per me la canzone deve cambiare ritornello", dice Cremonini in un video pubblicato sui social, facendo riferimento anche a Valentino Rossi. "Grazie perché stai rivendicando veramente i nostri sogni infranti e stai rivendicando l'Italia nel motor sport automobilistico. Sei un orgoglio e un grande esempio veramente per tutto il nostro Paese", aggiunge il cantante. "Grazie di cuore e da bolognese ancora di più. Forza Bologna", conclude Cremonini.