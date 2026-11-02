Caso Ferrieri Caputi, arbitra rugby Munarini: "Irritante sentire ancora insulti"

"Arbitro donna accusata di fare il sugo e passare l'aspirapolvere? Questa cosa mi dà molto fastidio, mi infastidisce più dell'insulto in sè. E' molto irritante che culturalmente ancora si pensi che quello sia l'ambito cui riferirsi e che sia deprezzabile per una donna. E' lì che dobbiamo rimetterci al nostro posto e questa cosa dà particolarmente fastidio". Così a LaPresse Clara Munarini, arbitro internazionale di rugby dal 2017, in merito agli insulti sessisti ricevuti dalla direttrice di gara Maria Sole Ferrieri Caputi, nel corso della partita di calcio di campionato tra Como e Venezia. "Credo che la strada sia molto lunga per certi aspetti e lontana dall'ottimale. A volte fanno molto rumore delle minoranze che vanno giustamente criticate ed è altrettanto vero che - ed è una cosa su cui lavorare - culturalmente quello è il primo insulto che viene da fare ad una donna arbitro e ad una donna in generale. Magari i colleghi uomini subiscono insulti differenti e a noi è invece riservato questo 'privilegio'", ha aggiunto la direttrice di gara, prima italiana a dirigere un incontro della massima serie nazionale maschile di campionato di rugby nonché in United Rugby Championship. "Penso che i colleghi uomini siano altrettanti criticati e magari con termini peggiori ma qui si cade in un ambito diverso. Non credo sia accettabile ovviamente ne l'una o l'altra versione. C'è molto da lavorare, culturalmente parlando, perchè si fa ancora fatica che un ruolo come il nostro sia neutro dal punto di vista di genere", ha sottolineato Munarini che ammette che comunque "ci sono stati dei passi avanti e cerchiamo di essere ottimisti". La direttrice di gara dice di non aver ricevuto simili insulti nel rugby: "Nel nostro ambiente ce n'è molto meno, è ancora una bolla differente anche se all'estero si sente un po' di più. Personalmente non li ho mai ricevuti o forse non li ho mai sentiti. Potrebbe essere ma non credo. Per ora il nostro è un ambiente tutelato, dove c'è una cultura che ci portiamo dietro più 'fair'", ha concluso.