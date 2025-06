Volley, Italia pronta per la VNL: battuto il Canada nell'ultimo test

La Nazionale maschile ha superato con il risultato di 3-0 (25-20, 25-22, 25-22) il Canada nell'incontro amichevole giocato nella notte presso il Peps de l'Université Laval di Quebec City. Al termine della gara, i due allenatori hanno deciso di disputare un ulteriore set concluso 25-21 in favore dell'Italia. Francesco Sani è stato eletto MVP del match. Gli azzurri di Fefè De Giorgi mettono ora nel mirino il primo match di Volleyball Nations League 2025 contro la Bulgaria (in programma l'11 giugno alle ore 12 locali, le 17 italiane). Nella prima settimana del torneo, l'Italia affronterà la Bulgaria e poi in successione Germania, i campioni olimpici della Francia e l'Argentina.