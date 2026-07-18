Volley, Italia femminile: conclusa la settimana di allenamenti a Macao

Inizia il conto alla rovescia in vista delle Finals di Volleyball Nations League 2026. Le azzurre, a Macao da lunedì 13 luglio, hanno concluso un proficuo periodo di allenamenti e domani godranno di un giorno di assoluto riposo prima di tuffarsi nella settimana che assegnerà il primo titolo dell'estate. L'Italia, detentrice delle ultime due edizioni (Bangkok 2024 e Lodz 2025), scenderà in campo al Macau East Asian Games Dome, mercoledì 22 luglio alle ore 10:00 italiane per affrontare l'Olanda nella sfida valida per il primo quarto di finale. La vincitrice incocerà in semifinale la vincente del match Brasile-Giappone. Le 14 azzurre per le Finals di Macao. Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro. Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini. Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr. Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova. Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.