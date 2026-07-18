VNL, l'Italia di De Giorgi vince ancora: Argentina battuta 3-0

La partita. Primo set caratterizzato da un sostanziale equilibrio, dovuto all'alternarsi delle due nazionali al comando (6-6, 8-8). È l'Italia a trovare il primo break di +2 (11-9), subito però raggiunta dagli argentini checon un muro di Armoa, trovano l'11-11. Poi una magia di Giannelli per Romanò vale il punto del 12-11.Gara vibrante in questa fase, con le due formazioni che non si sono risparmiate (13-13). Nella fase centrale del set l'Italia ha spinto sull'acceleratore e ha trovato il +3 (17-14), costringendo il tecnico argentino a chiamare un time out. Il finale è stato ancora una volta emozionante: le due squadre hanno viaggiato appaiate fino a quando gli azzurri hanno piazzato la zampata decisiva. Il 25-22 finale, dopo 30 minuti di gioco, è stato firmato da Mati.

Il canovaccio non è cambiato nel secondo set, con le due squadre partite appaiate nel punteggio (4-4, 8-7). L'Italia, però, è stata più brava a chiudere i punti importanti e ha trovato il +3 (10-7), costringendo la panchina argentina a chiamare un time out. Al rientro in campo gli azzurri hanno continuato a spingere fino a trovare il +6 (14-8) con Giannelli, massimo vantaggio del set. A questo punto l'Italia ha gestito il margine accumulato (23-17) e dopo un parziale ritorno degli avversari (23-21) ha chiuso anche il secondo parziale in proprio favore 25-22 con Lavia. Italia 2, Argentina 0.

Nel corso del terzo set De Giorgi ha dato spazio a Galassi, subentrato a Mati. L'Argentina, in questo parziale, è passata avanti portandosi sull'8-7, ma proprio Galassi ha riportato la parità (8-8), prima del sorpasso firmato da Romanò (9-8). Una volta preso il comando l'Italia non lo ha più lasciato e si è involata verso la chiusura del set rrivata sul 25-22, conquistando così la meritata settima vittoria in questa Volleyball Nations League.