VNL, l'Italia di De Giorgi vince ancora: Argentina battuta 3-0

18 Lug 2026 - 15:16
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© federvolley.it

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Sinfonia n. 7 per la nazionale azzurra. Una bella Italia si regala il prezioso successo contro l’Argentina 3-0 (25-22, 25-22, 25-22) nel terzo match della Pool 9 di Osaka e fa un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione alle Finals di Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri, reduci da un giorno di riposo dopo le gare precedenti e dalla vittoria contro il Belgio, hanno imposto il loro gioco contro una formazione talentuosa e rocciosa.
Con questa vittoria, la nazionale tricolore di De Giorgi sale a quota sette successi (23 punti) e quinto posto momentaneo in classifica. Giannelli e compagni torneranno in campo domani, 19 luglio, alle ore 8.30 italiane, per affrontare Cuba (oggi vincitrice per 3-0 contro il Canada) nell’ultimo e decisivo match.

Per la sfida di oggi il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha scelto un sestetto con in Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti al centro, Balaso libero. 
Dall’altra parte della rete il tecnico argentino Fabian Hugo Muraco ha schierato: Sanchez Pages, Gallego, Gomez, Armoa Morel, Vicentin, Zerba e Massimino libero. 

La partita. Primo set caratterizzato da un sostanziale equilibrio, dovuto all'alternarsi delle due nazionali al comando (6-6, 8-8). È l'Italia a trovare il primo break di +2 (11-9), subito però raggiunta dagli argentini checon un muro di Armoa, trovano l'11-11. Poi una magia di Giannelli per Romanò vale il punto del 12-11.Gara vibrante in questa fase, con le due formazioni che non si sono risparmiate (13-13). Nella fase centrale del set l'Italia ha spinto sull'acceleratore e ha trovato il +3 (17-14), costringendo il tecnico argentino a chiamare un time out. Il finale è stato ancora una volta emozionante: le due squadre hanno viaggiato appaiate fino a quando gli azzurri hanno piazzato la zampata decisiva. Il 25-22 finale, dopo 30 minuti di gioco, è stato firmato da Mati. 
Il canovaccio non è cambiato nel secondo set, con le due squadre partite appaiate nel punteggio (4-4, 8-7). L'Italia, però, è stata più brava a chiudere i punti importanti e ha trovato il +3 (10-7), costringendo la panchina argentina a chiamare un time out. Al rientro in campo gli azzurri hanno continuato a spingere fino a trovare il +6 (14-8) con Giannelli, massimo vantaggio del set. A questo punto l'Italia ha gestito il margine accumulato (23-17) e dopo un parziale ritorno degli avversari (23-21)  ha chiuso anche il secondo parziale in proprio favore 25-22 con Lavia. Italia 2, Argentina 0.
Nel corso del terzo set De Giorgi ha dato spazio a Galassi, subentrato a Mati. L'Argentina, in questo parziale, è passata avanti portandosi sull'8-7, ma proprio Galassi ha riportato la parità (8-8), prima del sorpasso firmato da Romanò (9-8). Una volta preso il comando l'Italia non lo ha più lasciato e si è involata verso la chiusura del set  rrivata sul 25-22, conquistando così la meritata settima vittoria in questa Volleyball Nations League.

IL TABELLINO: ITALIA – ARGENTINA 3-0 (25-22, 25-22, 25-22)
ITALIA:  Bottolo 13, Mati 2, Romanò 15, Lavia 9, Sanguinetti 6, Giannelli 7, Balaso (L). Sani. Galassi 5. N.e: Laurenzano, Sbertoli, Porro, Bovolenta. All. De Giorgi. 

ARGENTINA: Vicentin 10, Gallego 4, Zerba 3, Armoa 11, Gomez 13, Sanchez 1, Massimino (L). Martinez, Diaz, Kukartsev 3, Ramos 3, Giraudo. N.e: Palonsky, Loser. All. Muraco

Arbitri: Liu Jiang (CHN), Mohammed I A Alawadhi Fahad (QAT)

Durata: 30’, 28’, 28’

Italia: a 1, bs 13, m 7, e.t.  15.

Belgio: a 3, bs 13, m 5, e.t. 18.

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