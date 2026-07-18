Atletica, Davide Sorressa argento nella marcia agli Europei U18

18 Lug 2026 - 15:12
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La marcia non tradisce mai. Il pugliese Davide Sorressa regala all'Italia la seconda medaglia azzurra: argento agli Europei U18 di Rieti nei 5000 su pista con il personale di 20:40.16. Quarto Riccardo Rabai con 20:43.22 PB. Beffa per Yasmine Lazouzi nei 2000 siepi: manca il bronzo per 2 millesimi, centrando la migliore prestazione italiana U18 di 6:37.60. Alessia Succo impressiona già in batteria: strepitoso 12.91 (+0.9) nei 100 ostacoli a soli cinque centesimi dal suo primato d'Europa. Domattina la semifinale, verso la finale del pomeriggio. "Pensavo di fare un buon risultato in questa gara - commenta il 15enne di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari - puntavo ad arrivare tra i primi posti ma non mi aspettavo di essere così in forma. Una gara tattica, alcuni come lo spagnolo Lopez hanno cercato di dare qualche cambio. Ho sempre provato a restare lì, a non perdere la scia. Un momento difficile? Quando lo spagnolo Gonzalez ha cambiato passo. C'era qualche dubbio, non sapevo se potessi tenere quel ritmo a lungo. Quando ho tagliato il traguardo ho pensato alla mia società, l'Amatori Atletica Acquaviva, la stessa da civile di Giuseppe Disabato: una fonte di ispirazione, un grande marciatore. Ho esultato con grande gioia. Amici, famiglia, la mia allenatrice Viola Giustino, i miei compagni di allenamento: li ringrazio per aver fatto un sacrificio per seguirmi. Ora si tifano gli altri azzurri: il gruppo è fondamentale". 

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