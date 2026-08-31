Tennis: al Tc Parioli al via campionati italiani U15 in memoria di Mattia Maselli

Tutti in campo per ricordare Mattia. L'edizione dei campionati italiani Under 15 maschili 2026 di tennis - in programma dal 28 agosto al 6 settembre 2026 sui campi del Tc Parioli - è diversa da tutte quelle del passato. Porta il nome di Mattia Maselli, il giovane atleta cresciuto nel vivaio del Tennis Club Parioli e prematuramente scomparso nel corso di quest'anno. Per questo ieri - con tutti i ragazzi del tabellone principale - c'è stato un momento in cui il circolo si è fermato in onore di Mattia. Tutti in posa con indosso la maglia che sul petto porta il disegno di un cuore e di una 'M', la stessa che Flavio Cobolli ha vestito nel primo giorno di allenamenti di quest'anno agli Internazionali. La notizia della tragica scomparsa di Mattia era infatti arrivata qualche giorno prima, mentre Flavio era impegnato nel torneo di Monaco di Baviera che poi vinse e dedicò allo stesso Mattia. A distanza di mesi il ricordo di tutti, a cominciare dal Tc Parioli, è fortissimo e per questo il torneo non poteva non cominciare con un momento di vicinanza alla famiglia del ragazzo. Nei prossimi giorni, poi, proseguirà la manifestazione con partecipanti da tutta Italia, fino alle finali in programma nel weekend.