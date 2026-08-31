Ciclismo, il medico avvisa Pogacar: "Niente fretta, si rischia la paralisi"

Il dottor Paolo Baudi, specialista in chirurgia della spalla e responsabile della Shoulder clinic di Modena, a La Repubblica ha fatto chiarezza sul quadro clinico e sui reali pericoli di un eventuale rientro affrettato: "Fino a completa guarigione sarebbe molto pericoloso per lui tornare in bici: in caso di nuova caduta rischierebbe molto, persino la paralisi. Potrebbe non ricevere l'idoneità finché non sarà totalmente guarito".