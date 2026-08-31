Il più lungo cammino del mondo concluso in Sardegna: 7.000 km in 470 giorni!

Dopo tre mesi di cure e riabilitazione e il rischio di non poter proseguire il suo percorso, il 31 gennaio 2026 è ripartito esattamente dal punto in cui si era fermato. Proseguendo verso Sud, Terenziani ha attraversato Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria, toccando anche le isole di Ischia, Vulcano e Stromboli, prima di affrontare la Sicilia, dove il 25 giugno è salito fino ai 3.327 metri del Cratere di Nord-Est dell'Etna. Raggiunta poi la Sardegna, il suo cammino ha attraversato la Barbagia e il Supramonte, con un passaggio nel territorio di Dorgali, fino all'arrivo a Santa Teresa Gallura.