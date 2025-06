Volley donne, Modena in Comune: "Due-tre ipotesi per palazzetto"

Alla luce del diniego del Modena Volley, club di Superlega maschile, a concedere lo storico impianto del Palapanini anche al Volley Modena femminile, fresco di promozione in A2, "con il Comune abbiamo vagliato due o tre ipotesi". A sostenerlo è il patron del club, Mirco Muzzioli a seguito di un incontro con l'Assessore comunale modenese allo sport Andrea Bortolamasi, ed altri dirigenti del Comune oltre al Presidente del Comitato Territoriale Fipav, Vasco Lolli. "L'incontro di oggi con l'Amministrazione Comunale è stato molto produttivo - osserva Muzzioli in una nota - abbiamo visto grande disponibilità e voglia da parte di tutti i presenti di aiutarci nella definizione di quella che sarà la nostra casa per la Serie A2. Abbiamo messo sul tavolo, da un punto di vista pratico, tutte quelle che sono le necessità imposte dalla Lega Volley Femminile per quanto riguarda l'impianto di gioco e gli adempimenti burocratici necessari entro il termine per le iscrizioni del prossimo 4 luglio. Da qui - aggiunge - sono emerse due o tre ipotesi da poter valutare, pertanto l'Amministrazione Comunale si è fatta immediatamente carico di effettuare i necessari passaggi per percorrere queste piste e fornirci entro il fine settimana un quadro più chiaro della situazione. Da parte nostra - chiosa il patron - abbiamo ribadito la totale volontà e disponibilità a qualsiasi tipo di soluzione che ci permetterà di riabbracciare effettivamente dopo vent'anni la Serie A".