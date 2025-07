Volley, Danesi: "Continuare così, lavorare a testa bassa"

"Dobbiamo continuare così anche se oggi abbiamo portato a casa non certo la miglior partita dell'anno. Adesso guardiamo alle Finals dove affronteremo le più forti che certamente vorranno provare a batterci e metterci in difficoltà. C'è da lavorare a testa bassa per continuare a far risultato. Chiudiamo questa fase intercontinentale con un bilancio positivo non solo dal punto di vista dei risultati. Soprattutto in questa terza week abbiamo giocato bene, a parte il match di stasera. C'è da essere soddisfatti ma allo stesse tempo pronti a fare ancora di più in vista delle Finals". Così la capitana dell'Italvolley femminile Anna Danesi dopo il successo ottenuto dalle azzurre in Nations League contro l'Olanda. "Sono felice per questo risultato - ha dichiarato la schiacciatrice azzurra Myriam Sylla - anche se non abbiamo giocato alla perfezione ma credo che ancora una volta abbiamo tratto insegnamento dai momenti difficili del match superati. Ci siamo fatte trovare pronte ad ogni situazione mettendoci l'una a disposizione dell'altra per portare a casa questo ultimo importante successo della fase intercontinentale. Non pensiamo troppo ai record ed alla striscia vincente ma siamo concentrate sulle partite da affrontare di volta in volta e su quello che dobbiamo fare in campo mettendo il 100% in ogni singolo allenamento con le altre squadre che faranno il massimo per batterci".