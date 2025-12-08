Logo SportMediaset

Tennis, esibizione a Miami: Alcaraz sfida Fonseca per la prima volta

08 Dic 2025 - 19:08

Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, il numero 1 del mondo e il brasiliano che aspira a diventare il terzo incomodo tra il murciano e Jannik Sinner, non si sono ancora mai affrontati nel circuito maggiore. Lo faranno per la prima volta nella notte italiana a Miami, in un'attesa esibizione, trasmessa in diretta su SuperTennis. Fonseca, a Miami con un look tutto nuovo, ha chiuso il 2025 tra i primi 25 del mondo dopo aver vinto due tornei, l'ATP 500 di Basilea e il 250 di Buenos Aires. Alcaraz ha chiuso la seconda stagione da numero 1, forte di due titoli Slam al Roland Garros e allo US Open, sempre in finale contro Sinner che l'ha sconfitto nella sfida per il titolo a Wimbledon e alle Nitto ATP Finals. Saranno di fronte al "Miami Invitational" al LoanDepot Park, casa dei Miami Marlins della Major League Baseball. Non sarà l'unica partita in programma nella serata evento, trasmessa in diretta sul nostro canale integralmente dall'una di notte. Fonseca e Alcaraz scenderanno in campo alla fine di una sfida di singolare femminile tra Amanda Anisimova, che da anni vive nell'area di Miami, e Jessica Pegula, che da poco si è trasferita nella vicina Boca Raton.

"Sarà una giornata da cui potrò imparare molto, ancor di più contro un ragazzo come lui, con cui ho sempre avuto un buon rapporto - ha detto Fonseca a Estadao - Carlos ci incoraggia molto a credere in noi stessi, rappresenta perfettamente un modo di affrontare le cose con calma, sempre sorridendo, ma allo stesso tempo con dedizione e duro lavoro. Penso che sarà divertente. Spero che ci siano più tifosi dalla mia parte e che ci siano molti brasiliani presenti". "Quello che Joao ha fatto quest'anno è impressionante" diceva Alcaraz durante una conferenza stampa virtuale il mese scorso. "E' entrato tra i primi 25 nel suo primo anno completo nel circuito ATP. Ma una cosa è arrivarci la prima volta, un'altra mantenere il proprio livello nella stagione successiva. Per me Joao può anche migliorarlo, vedremo nei prossimi due anni se riuscirà a entrare nella Top 10 o nella Top 5". Tra i due singolari anche un tie-break a 10 punti di doppio con i quattro protagonisti della serata in campo tutti insieme.

