Tennis, esibizione a Miami: Alcaraz sfida Fonseca per la prima volta

Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, il numero 1 del mondo e il brasiliano che aspira a diventare il terzo incomodo tra il murciano e Jannik Sinner, non si sono ancora mai affrontati nel circuito maggiore. Lo faranno per la prima volta nella notte italiana a Miami, in un'attesa esibizione, trasmessa in diretta su SuperTennis. Fonseca, a Miami con un look tutto nuovo, ha chiuso il 2025 tra i primi 25 del mondo dopo aver vinto due tornei, l'ATP 500 di Basilea e il 250 di Buenos Aires. Alcaraz ha chiuso la seconda stagione da numero 1, forte di due titoli Slam al Roland Garros e allo US Open, sempre in finale contro Sinner che l'ha sconfitto nella sfida per il titolo a Wimbledon e alle Nitto ATP Finals. Saranno di fronte al "Miami Invitational" al LoanDepot Park, casa dei Miami Marlins della Major League Baseball. Non sarà l'unica partita in programma nella serata evento, trasmessa in diretta sul nostro canale integralmente dall'una di notte. Fonseca e Alcaraz scenderanno in campo alla fine di una sfida di singolare femminile tra Amanda Anisimova, che da anni vive nell'area di Miami, e Jessica Pegula, che da poco si è trasferita nella vicina Boca Raton.